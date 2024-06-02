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Türkiye
İHA 02.06.2024 23:04

Hatay'da patlama anı kamerada

Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana gelen 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'ndeki binada belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı patlamada ilk belirlemelere göre bina ile çevresindeki bazı işletmeler, 1 apartman, park halindeki otomobil ve hafif ticari araçta hasar oluştu, etrafa moloz saçıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İkametin çatı katında kiler olarak kullanılan alanda patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde vefat eden ve yaralanan kişi bulunmazken park halindeki araçlar, iş yerleri ve ikametlerde hasar oluşmuştur. Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili tahkikata başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede önlem alan ekiplerin incelemesi sürüyor.

Öte yandan patlama anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Hatay'da patlama anı kamerada
Hatay'da patlama anı kamerada
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