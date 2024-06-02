Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk hastanelik oldu

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Gökay Eren, eve giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpeklerden kaçmaya çalışırken düşen Gökay Erkan'ın yardımına çevredekiler koştu. Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşadığı anları anlatan Gökay Erkan, "Sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradım. Kaçarak kurtulmak istedim, yere düştüm. Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum" dedi.