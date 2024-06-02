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Türkiye
AA 02.06.2024 20:52

Boğazına erik kaçan çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de 21 gün önce okulda boğazına erik kaçan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuk, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

Boğazına erik kaçan çocuk hayatını kaybetti

Hiranur Kalkan'ın, 10 Mayıs'ta okulda bulunduğu sırada boğazına erik kaçmış, nefes almakta zorlanan çocuğu gören sınıf öğretmeni, Heimlich manevrasıyla eriği çıkarmak istemişti.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Boğazına erik kaçan çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren, Düzce'deki Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan için Avanos Taziye Evi önünde tören düzenlendi.

Kalkan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Avanos İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, Kalkan'ın ailesi ve ile vatandaşlar katıldı.

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