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Türkiye
İHA 02.06.2024 16:56

Çanakkale Valiliği orman yangınlarına karşı uyardı

Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çanakkale Valiliği orman yangınlarına karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale'de sıcaklıkların yükseleceği uyarısında bulundu.

Valilik orman yangınları tehlikesine karşı uyarı mesajı yayımladı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır.” 

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