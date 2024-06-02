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Türkiye
TRT Haber 02.06.2024 16:38

Yeni haftada sıcaklık 6 ila 10 derece artacak

Hava sıcaklığı 6 ila 10 derece yükselecek. Yeni haftada Şanlıurfa, Mardin ve Adana'da sıcaklık 40 derecenin üstünde olacak. Marmara ve Ege bölgeleri içinse toz taşınımı uyarısı var.

Yeni haftada sıcaklık 6 ila 10 derece artacak

Yeni haftada ülke genelinde hava sıcaklığı yükseliyor. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava sıcaklıklarının yükseleceğinin belirterek, "Özellikle güney iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 10, Karadeniz kıyı kesimlerinde ise mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasını tahmin etmekteyiz, Şanlıurfa, Mardin'de sıcaklığın 41-42 Adana’da ise yine 40 derecenin üzerine geçmesini bekliyoruz" dedi.

Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor

Yağışlar iyice azalacak. Bazı bölgelerde toz taşınımı bekleniyor.

Ülkenin büyük bölümünde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktaran Tekin, salı günü kıyı Ege’de, çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi ve Ege bölgesinde toz taşınımı beklendiğini vurgulayarak tedbirli olunması uyarısı yaptı.

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Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Üç büyük ilde yağış beklenmiyor. Sıcaklık 30 derecenin üstünde olacak.

Ankara'da parçalı ve az bulutlu olacak, İstanbul’da hava sıcaklığı 30 ile 33 derece, İzmir’de ise 34 ile 36 derece arasında olacak.

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