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Türkiye
AA 02.06.2024 15:52

Erzurum'da 5 katlı binanın merdiveni çöktü

Erzurum'da 5 katlı binanın merdiveninin çökmesi sonucu mahsur kalan biri bebek 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzurum'da 5 katlı binanın merdiveni çöktü

Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mahallesi 2. Dadaş Sokak'taki 5 katlı ve 24 daireli eski bir binanın merdiveninde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Binanın 4. katına bağlanan bölümünde yaşanan olayda basamakların betonu koptu ve merdiven demirlere asılı kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

1'i bebek 7 kişi tahliye edildi

Bina içine girerek ilk 3 kattaki dairelerin kapılarını çalan ekipler, bina sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi.

Binanın 4. ve 5. katında mahsur kalan ve aralarında bir bebeğin olduğu 7 kişi ise itfaiye sepetiyle tahliye edildi. Ardından bina yetkililerce mühürlendi.

Apartman sakinlerinden Kerim Karataş, binanın 4. katında yaşadıklarını olay esnasında mutfakta olduklarını söyledi. Karataş, "Oturuken bir sarsıntı oldu çıktığımda merdivende çökme olduğunu gördüm. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip giriş çıkışları yasakladılar" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karataş, olay sonrası beton parçalarının evinin kapısının önüne düştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çökme bizim kapının önünde meydana geldi. Merdiven 4. kattan demirlere asılı şekildeydi, demirler kopsa belki de binanın tüm merdivenleri çökebilirdi. Binada gerginlik yaşandı, içeride çocuklar vardı. Allah göstermesin birinin üzerine çökebilirdi."

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