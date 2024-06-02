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Türkiye
DHA 02.06.2024 14:51

Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'da otel servis midibüsünün devrildiği kazada sürücü Uğur Efe, hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 06.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvardan Hürriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan Uğur Efe’nin kullandığı otel servis midibüsü, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek karşı şeride geçti.

Midibüsten kopan parçalar karşı şeritte seyir halindeki araca çarptı. Kazada sürücü Uğur Efe ile 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler yaralıları midibüsten çıkartarak ambulanslarla hastaneye götürdü.

Durumu ağır olan sürücü Uğur Efe hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası devrilen midibüs, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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