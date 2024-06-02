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Türkiye
TRT Haber 02.06.2024 16:16

Güvercinlerini beslemek isteyen adama başıboş köpekler saldırdı

Kırıkkale'de güvercinlerini beslemek için evinin önüne çıkan vatandaş, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Güvercinlerini beslemek isteyen adama başıboş köpekler saldırdı

Karşıyaka Mahallesi 2102 Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşayan 54 yaşındaki Nurettin Şahinli, sabah saatlerinde güvencinlerini beslemek için dışarı çıktı.

Bu sırada sokaktan geçen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Şahinli, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahinli, çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şahinli, sabah saatlerinde güvercinlerini beslemek için evinin önüne çıktığını söyledi.

Güvercinlerini beslemek isteyen adama başıboş köpekler saldırdı

Bir köpeğin sokakta yattığını ancak fark etmediğini anlatan Şahinli, "Sonra yanımdan bir iki köpek geçti, küçük olan saldırdı. Sonra yatan köpek de kalkarak kovalamaya başladı. Bir iki yerimden ısırdı, kaçmaya çalıştım, caddenin sonunda yıkıldım. Karnımdan, kollarımdan ve parmaklarımdan ısırdı. Olayı gören bazı vatandaşların yardımıyla kurtuldum. Sonra ambulans çağırdılar ve hastaneye gittim." diye konuştu.

Şahinli, hastanedeki tedavisinin ardından evine döndüğünü belirterek, "Sahipsiz köpekler konusunda belediyelerin alakadar olmasını istiyorum. Hayvan barınağını bu köpekler için çok kez aradım, çok fazla duyarlı değiller. Sahipsiz köpekleri mahallelerden toplasınlar. Benim yerimde çocuk falan olsaydı kesinlikle ölürdü" ifadesini kullandı.

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