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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Siirtte 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında kış hazırlığında bulunan PKK'lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen, 2'si kadın 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.

Mağaralarda, kış hazırlığında bulunan teröristlere ait 2 uzun namlulu silah, 10 şarjör, 291 fişek, 4 el bombası, 3 şarjör kütüklüğü, 2 sırt çantası, 3 not defteri, radyo, terör örgütü elebaşının rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, PKK
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