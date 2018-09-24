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Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan, iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 17-24 Eylül günleri arasında 2 bin 425 operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda 20'si ölü, 9'u sağ, 4'ü teslim olmak üzere 33 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ile irtibatlı 160, FETÖ ile irtibatlı 478, DEAŞ ile irtibatlı 34 ve sol terör örgütleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

4 bin 847 kişi gözaltına alındı

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 677'si terör (PKK/KCK 160, SOL 5, DEAŞ 34, FETÖ/PDY 478), 3 bin 992 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 178'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 847 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi

Yapılan Operasyonlarda Siirt, Bingöl, Ağrı, Şırnak, Tunceli ve Diyarbakır'da 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 19'u ağır ve uzun namlulu toplam 25 silah, 12 adet el bombası, 392 kg patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 

Kaynak: TRT Haber

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