Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: son dakika Siirt 2 terörist ölü ele geçirildiSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 20:07
Son Haberler
- 20:47
- 19:37
- 19:12
- 19:07
- 19:42
Sıradaki Haber
Kreşlerde alınacak tedbirler belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz