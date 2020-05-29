Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bozcaada'ya feribot seferleri 3 güne çıkarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine koronavirüs salgını nedeniyle haftada 1 gün yapılan feribot seferleri, normalleşme kapsamında 3 güne çıkarıldı.
Bozcaada- Geyikli hattındaki feribot seferleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da haftada 1 güne düşürülmüştü.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasınca normalleşme kapsamında yeni karar açıklandı. 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarıldığı duyuruldu.
Bozcaada'daki kafe ve restoranlarda da 1 Haziran'dan itibaren hizmet verilmeye başlanacak.
Etiketler: feribot seferleri bozcaadaSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
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