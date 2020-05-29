Bozcaada- Geyikli hattındaki feribot seferleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da haftada 1 güne düşürülmüştü.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasınca normalleşme kapsamında yeni karar açıklandı. 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarıldığı duyuruldu.

Bozcaada'daki kafe ve restoranlarda da 1 Haziran'dan itibaren hizmet verilmeye başlanacak.