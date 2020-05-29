Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğa koruma ekipleri 'yer yediuyurları' için seferber oldu
[Fotoğraf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ağaç faresi "yer yediuyurları'' için tür koruma eylem planı hazırladı.
Plan kapsamında kemirici tür yer yediuyuru (myomimus roachi) türünün barınmaları için kutu yuvalar ve bilgilendirme tabelaları hazırlandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüekipleri, bilgilendirme tabelalarını ve yuvaları yer yediuyurunun yaşam alanları olan ağaçlara yerleştirdi ve afişleri çevre köylerdeki kahvelere astı.
Köy sakinleri de türün korunması amacıyla bilgilendirildi. Yer yediuyurunun korunması amacıyla vatandaşların türü görmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'ne bildirmesi istendi.
Etiketler: yer yediuyurları myomimus roachi EdirneSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:33
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