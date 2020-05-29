Plan kapsamında kemirici tür yer yediuyuru (myomimus roachi) türünün barınmaları için kutu yuvalar ve bilgilendirme tabelaları hazırlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüekipleri, bilgilendirme tabelalarını ve yuvaları yer yediuyurunun yaşam alanları olan ağaçlara yerleştirdi ve afişleri çevre köylerdeki kahvelere astı.

Köy sakinleri de türün korunması amacıyla bilgilendirildi. Yer yediuyurunun korunması amacıyla vatandaşların türü görmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'ne bildirmesi istendi.