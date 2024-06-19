Siirt ve Batman'da yükselen suda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Siirt'te Kezer Çayı kum ocağı mevkiinde piknik yapmaya giden 3 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 3 kişiyi halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan Batman Çayı'nda ailesiyle piknik yapmaya giden 9 yaşındaki Berat ve 12 yaşındaki Esma Artun, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD jandarma ve Batman İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 kardeşi bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.