Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Atatürk Mahallesi Sait Karaali Sokak'ta yaşayan Sakine Aslan, motosikletle markete giderken bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Aslan, yaptığı açıklamada, markete giderken köpeğin saldırdığını belirterek, "Bu sene köpeklerin yüzünden kaç kişi öldü? Buradan hayvanseverlere sesleniyorum; köpeklere sahip çıkacaksanız evinizde beslersiniz. Ben köpekler yüzünden mecbur muyum acı çekmeye? Samandağ Belediye Başkanı'na da sesleniyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler. Çoluk çocuğa saldırıyor. 10 gün çalışamayacağım. Mağdur oldum." diye konuştu.