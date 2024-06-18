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Türkiye
TRT Haber 18.06.2024 21:23

Bakan Yumaklı: Tahminen 300 hektarlık bir alan etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangını ile ilgili "İlk tespitlerimize göre 300 hektarlık alanın etkilenmesi söz konusu" dedi.

Bakan Yumaklı: Tahminen 300 hektarlık bir alan etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Bugün 42 adet orman yangını oldu. Bu orman yangınlarının 22'si orman içinde 20'si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti; Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak.

 

Şuanda içinde bulundupumuz Eceebat'ta hali hazırda devam eden bir yangın söz konusu ve yine Uşak'ta devam eden bir yangınımız var diğerleri kontrol altına alındı.

Eceebat'taki yangınla ilgili 16.05'de ilk tespit yapıldı, 16.11'de ilk müdahale yapıldı. Şu anda 94 arasöz ve 540 personelimizle mnücadelemize devam ediyoruz. Büyükanafartalar köyünün tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok.

İlk tespitlerimize göre tahminen 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu.

Uşak yangını

Uşak'taki yangında 18.30'da başladı, 8 dakika sonra ilk müdahaleye başladı arkadaşlarımız. 1 helikopter, 33 karar aracı ve 161 personelle buraya mücadeleye devam ediyoruz.

Yangınla mücadelede sizin kabiliyetiniz, ülkenizin kapasitesi çok mühim ve çok şükür bununla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Ancak biz yangının çıkmamasını önceliyoruz ve başarının burada olduğunu her seferinde dile getiriyoruz.

"İklim değişikliğinin etkilerini yaşıyoruz, daha fazla ihtimam göstermeliyiz"

Ancak maalesef iklim değişikliğinin son derece büyük etkilerini yaşadığımız bugünlerde hele ki Akdeniz havzasındaki ülkemizin bundan çok daha fazla etkileneceğini de düşündüğümüzde çok daha fazla ihtimam göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

"Orman yangınına sebep olmanın çok ağır müeyyideleri var"

Yangınların dikkatsizlik sonucu çıktığını gözlemliyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek orman yangınına sebep olmanın çok ağır müeyyidelerinin olduğunu bütün vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum.

Çanakkale Eceebat'a geçmiş olsun diliyorum. 

Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını

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Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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