Çanakkale ve Uşak'ta orman yangınları

Çanakkale Eceabat'ta 16.05'te çıkan yangına saat 16.11'de müdahale edildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

[Fotoğraf: AA]

Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Büyükanafarta köyü tedbiren boşaltıldı

Büyükanafarta köyü tedbiren boşaltıldı. Köyde herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan, can ya da mal kaybı bulunmuyor.

Tedbirler kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu.

Bakan Yumaklı yangınları gece boyu takip etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınları gece boyunca takip etti.

Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti.

[Fotoğraf: İHA]

Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi.

Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede rüzgar saatte 28 kilometre hızla eserken, nem yüzde 68, sıcaklık da 23 derece.

Tahminlere göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 16.05'te Büyükanafarta köyü yakınında başlayıp ormana sıçrayan anız yangınına saat 16.11 itibarıyla müdahaleye başlandığını bildirdi.

Büyükanafarta ve Küçükanafarta köylerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildiğini belirten Yumaklı, "Bu tahliyelerde yaklaşık 530 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Konukevi'ne yerleştirildi. Herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu söz konusu değil çok şükür. İlk müdahale 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesi ve 540 personel ile başlamıştı. Valiliğimiz, AFAD'ımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörden de desteklerle bu müdahaleye, mücadeleye devam edildi." diye konuştu.

Yumaklı, gün battıktan sonra hava araçlarının görev yapamadığını, gece boyunca 73 arazöz ve iş makinesi, bir gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı dahil olmak üzere 970 personelle mücadelenin sürdüğünü anlattı.

"İlerleyen saatlerde 'kontrol altına alındı' haberini vereceğimizi umuyorum"

Yangın bölgesinin büyüklüğüne değinen Yumaklı, "Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm." dedi.

Bakan Yumaklı, gün doğumuyla söndürme çalışmasının yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Havadan müdahalenin saat 05.45 itibarıyla 10 uçak ve 7 helikopterle yeniden başladığını aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Sorunlu tek bir alan kaldı, şu anda arkadaşlarımız oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Halihazırda yangının ilerlemesi durduruldu, enerjisi büyük ölçüde azaltıldı ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda 'tamamen kontrol altında' diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde 'kontrol altına alındı' haberini vereceğimizi umuyorum. Bütün gece boyunca hiç uyumadan alevlerle mücadele eden bu alandaki bütün kurumlara ait çalışan arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın bu yönüyle entegrasyonu ve birbirleriyle dayanışması da son derece mutluluk verici."

Boğaz trafiği yeniden tek yönlü olarak kapatıldı

Yumaklı, saat 02.30 sularında Gelibolu ilçesi Değirmendüzü köyünden başka bir yangın haberi aldıklarını, ciddi bir alanda ve çok şiddetli rüzgarla başlayan yangın için güçlerini bölmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yoğun müdahaleyle alevlerin 2 saat içinde kısmen, şu an ise tamamen kontrol altına alındığını, herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Yumaklı, Eceabat'taki yangınla ilgili tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

"Yangının başlamasıyla Boğaz trafiği tek yönlü olarak kuzey-güney yönü itibarıyla kapatılmıştı. Halihazırda hava araçlarının su alma yönlerinde olması hasebiyle bu yasağın aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı ve bu şekilde devam edecek, ta ki arkadaşlarımız 'artık kontrol altına alındı' diyene kadar.

İçinde bulunduğumuz Tarihi Yarımada'nın ziyaretçi trafiğine açılıp açılmamasıyla alakalı da bir değerlendirme yaptık. Özellikle yangının etkili olduğu Conkbayırı bölgesinin ziyaretçiye kapalı tutulması ama kısmen ziyaretçilere Alan Başkanlığının kontrolünde ve koordinasyonunda açılmasına karar verdik. Boşaltılan iki köyle ilgili halihazırda geri dönüşe ilişkin herhangi bir karar vermedik. Orada da tedbiren bu şekliyle köyün tahliye edilmiş haliyle devamına karar verdik. Umuyorum ki yine 'kontrol altına alındı' kararıyla bu köy sakinlerimiz evlerine geri dönebilecekler."

"Hasat işlemlerinin 11.00'e kadar tamamlanmasına karar verdik"

İbrahim Yumaklı, 5 gün boyunca özellikle Çanakkale bölgesinde fırtınaya varan derecede şiddetli bir rüzgar olacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Bu nedenle Çanakkale'de hasat yapacak çiftçilere saat 11.00'e kadar işlemlerini tamamlamaları, ondan sonrasına izin verilmeyeceği konusunda bildirim yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Özellikle rüzgarın çok şiddetli olduğu saatlerde herhangi bir makine kullanımından kaynaklanabilecek bir kıvılcımın bile çok ciddi bir yangına sebebiyet verebilecek olması nedeniyle saat 11.00'e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik. Tabii bu önümüzdeki 5 gün boyunca arkadaşlarımız, Valiliğimiz bu konuda değerlendirmelerini yapacaklar. Belki daha önce ya da birkaç gün uzatılması şeklinde de olabilir."

Yumaklı, Uşak'ta dün saat 18.30'da çıkan yangını kontrol altına alma çalışmasının da sürdüğünü belirtti.

İlerleyen saatlerde "kontrol altına alındı" haberini vermek üzere çalışmalara devam edildiğini anlatan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli vatandaşlarımıza genel bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle bayram tatili sebebiyle mesire yerleri ya da piknik alanları belirlenmiş olan yerlerde vakit geçirmelerini, bu alanlarda kendilerine yapılan ikazlara kesinlikle riayet etmelerini, yangına sebebiyet verebilecek en küçük bir unsuru gözetmeleri ve bu konuda ihtimam göstermeleri, özellikle bu alanlar başta olmak üzere zaten yasaklı orman alanlarına hiçbir şekilde girilmeyip ateş yakılmamasını özellikle rica ediyoruz. Hakikaten yeşil vatanımızın bu şekliyle hasar görmesi yanı sıra gerçekten çok büyük bir kaynak kaybına sebep olan bu hususta en büyük başarının, yangının çıkmaması olduğunu tekraren hatırlatmak istiyorum."

Eceabat'taki yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı saat 16.10'da yaptığı açıklamayla Çanakkale Eceabat'taki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Uşak'taki yangına müdahale sürüyor

Uşak'ta Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda dün akşam 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı evler tahliye edildi

Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü" dedi.

Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibarıyla 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz."

İzmir'deki yangın kontrol altında

Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Budan, yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirtti.

Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.