Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Baykan ilçesi kırsalı Tandır Dağı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 5 kilogramlık ana imla hakkından oluşan baskı düzenekli el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi. Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından EYP düzeneğinde delil niteliği taşımayan parçalar imha edildi, delil niteliği taşıyan parçalar ise muhafazaya alındı.