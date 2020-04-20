Koronavirüs tedavisi gören hastaların taburcu olmaları büyük sevince neden oluyor.

Salgına yakalanan 64 yaşındaki İsmail ve 62 yaşındaki Şengül Özçelik çifti, hastanedeki 10 günlük tedavi sürecinin ardından el ele vererek evlerinin yolunu tuttu.

Birlikte tedavi sürecini tamamlayan Özçelik çiftini hastane çalışanları alkışlarla uğurladı.

"Durumları ciddiydi, el ele uğurladığımız için çok duygulandık"

Bursa Medicana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, “Genellikle yaşları ileri olduğu için, tedavi olumlu sonuçlandığında çok mutlu oluyoruz. Özellikle Özçelik çiftinin durumları ciddiydi. Ancak onları buradan el ele uğurladığımız için çok duygulandık." dedi.

Koronavirüsün ciddi bir hastalık olduğunu ve herkesin bunu ciddiye alması gerektiğini belirten Burgazlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hijyen kurallarına mutlaka özen göstermeliyiz. Yetkililerin dediklerini dikkate almalıyız. Tabii ki saplantı derecesine getirerek çok tedirgin olmamak da gerekiyor. İnsanların mutlaka evde kalmaları lazım. Ancak bu biraz yanlış anlaşılıyor. Kendi evlerinde kalmaları gerekiyor. Çünkü duyuyor ve görüyoruz, insanlar komşularına gidiyor. Herkesin kendi evinde kalması gerekiyor.”