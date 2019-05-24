Türkiye

Sigara kaçakçısına 115 bin lira ceza

24 Mayıs 2019 Cuma 09:17 - Son Güncelleme 24 Mayıs 2019 Cuma 09:26

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kaçak sigara sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahsa 115 bin 780 lira para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 bin 270 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü A.K'ye adli işlemle birlikte 115 bin 780 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA Etiketler: para cezası kaçakçı kaçak sigara jandarma

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