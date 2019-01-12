Doğu Anadolu'da çetin kış şartları devam ediyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli ve Iğdır'da 8, Erzincan'da 16, Erzurum'da 20, Ağrı'da 24 ve Ardahan'da 26 derece kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Kars'ta bazı ağaçlar ile Kars Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 7, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Kars ve Erzurum'da 4, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgede kar kalınlığı Ağrı'da 34, Ardahan'da 28, Erzurum'da 27, Erzincan'da 12, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Palandöken'de 91, Sarıkamış'ta 80, Ergan'da 60, Konaklı'da 55 ve Yalnızçam'da 39 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don ile pus ve sis beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: AA