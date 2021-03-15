Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) havalimanlarında oluşan atıkların yönetimi konusunda çevre dostu ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Keskin, proje kapsamında bugüne kadar 49 havalimanına "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildiğini, böylece çevre ve yolcu dostu havalimanlarının tamamının sıfır atık belgesine sahip olduğunu söyledi.