Sıfır atık belgesi verilen havalimanı sayısı 49'a ulaştı
Doğal kaynakların verimli kullanılması için başlatılan projeyle bugüne kadar 49 havalimanına "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) havalimanlarında oluşan atıkların yönetimi konusunda çevre dostu ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Keskin, proje kapsamında bugüne kadar 49 havalimanına "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildiğini, böylece çevre ve yolcu dostu havalimanlarının tamamının sıfır atık belgesine sahip olduğunu söyledi.
ÇEVRE VE YOLCU DOSTU HAVALİMANLARIMIZIN TAMAMINA SIFIR ATIK BELGESİ VERİLDİ!— Hüseyin Keskin (@dhmihkeskin) March 15, 2021
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 49 havalimanımıza Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi. pic.twitter.com/rnYTZbO4b2
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