Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tedbirlere uymayanlara 692 bin lira para cezası
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye 692 bin 40 lira ceza verildi.
Polis ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını belirlediği ev ve kahvehanelere baskın düzenledi.
692 bin 40 lira para cezası
Ekiplerce 12 adresteki 176 kişiye kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 692 bin 40 lira ceza uygulandı.
Polis, kumar oynattığı öne sürülen 13 kişi hakkında da adli işlem başlattı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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