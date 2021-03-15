Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Yağışların akşam saatlerinde Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneybatısında kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 9, Van ve Muş'ta 7 ile Bitlis'te 5 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

