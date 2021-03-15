Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşandı. Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı. Gelibolu-Lapseki seferleri de yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı'nda sabah etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güney yönlerden boğaza girecek gemilerin kaptanlarına telsizden anons yapılarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ'nin Gelibolu-Lapseki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.
Seferler açıldı
Yaklaşık 2 saat sonra sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.
Sis nedeniyle yapılamayan Gelibolu-Lapseki seferleri de yeniden başladı.
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