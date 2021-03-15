Çubuk İlçesinde Ankara Bulvarı üzerindeki Emniyet Kavşağı’nı geçtikten sonra M. S. idaresindeki otomobil henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyüş yapan H.S. ve B.S. çiftine çarptı. Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan O.G., Y. K., K. B., B.G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.