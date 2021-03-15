Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 08:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce takla attı sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Çubuk İlçesinde Ankara Bulvarı üzerindeki Emniyet Kavşağı’nı geçtikten sonra M. S. idaresindeki otomobil henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyüş yapan H.S. ve B.S. çiftine çarptı. Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan O.G., Y. K., K. B., B.G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası Ankara
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