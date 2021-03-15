Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayvalık İlçemize bağlı Kırcalar ve Odaburnu Mahalleleri COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalleler İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla 15.03.2021 Pazartesi günü saat 05.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."

