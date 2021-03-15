Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 07:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri, COVID-19 vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ayvalık İlçemize bağlı Kırcalar ve Odaburnu Mahalleleri COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalleler İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla 15.03.2021 Pazartesi günü saat 05.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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