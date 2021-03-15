Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Bahçelievler’de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.T. ve S.K. ile H.Ç. adlı kadın şüpheli gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 57 adet fişek, 22 kilo 112 gram bonzai, 1 kilo 39 gram kimyasal madde, 1 adet vakum makinesi, 2 adet hassas terazi, 8 adet aseton ve 2 adet kaşık ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. ve S.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. H.Ç. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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