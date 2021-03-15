İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.T. ve S.K. ile H.Ç. adlı kadın şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 57 adet fişek, 22 kilo 112 gram bonzai, 1 kilo 39 gram kimyasal madde, 1 adet vakum makinesi, 2 adet hassas terazi, 8 adet aseton ve 2 adet kaşık ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. ve S.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. H.Ç. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

