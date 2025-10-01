Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 01.10.2025 09:32

Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren iç ve doğu bölgelerde artacağı, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyren hava sıcaklıkları yarından itibaren iç ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üstüne yükselecek.

Hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar Ankara'da 25, İstanbul'da 24, Samsun'da 23, Adana'da 31, Erzurum'da 24 dereceye kadar yükselecek.

