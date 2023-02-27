Bugün yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki dört hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bugün dahil beş günlük periyotta ise en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 18, İzmir'de 23, İstanbul'da 18, Samsun'da 22, Antalya'da 23, Mersin'de 26, Diyarbakır'da 20 derece olması bekleniyor.

Yarın Marmara ve Ege'nin tamamı ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de görülecek yağışların çarşamba günü Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ile İç Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin perşembe günü yurdun kuzeyinde, cuma günü ise tamamınde etkili olacağı öngörülüyor.