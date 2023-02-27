Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gala Gölü Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü
Edirne'de bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını çıktı. Ekipler gece boyu müdahale ettikleri yangını sabaha karşı kontrol altına aldı.
Sazlık alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabaha karşı söndürüldü.
Yangının etkilendiği alanın belirlenmesi ve nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Gala Gölü Milli Parkı
Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak ve 3 bin hektar ormanlık alandan oluşuyor. A sınıfı sulak alan olarak göl ve orman ekosistemlerini içinde barındıran milli park, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
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