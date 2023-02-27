Deprem bölgesinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcakların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 2, en yüksek 22 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 23 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 5, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 22 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 26 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 23 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 26 derece olması bekleniyor.