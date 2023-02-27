Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 07:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de dün iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı.
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.
İZDENİZ AŞ, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edileceğini duyurdu.
Vapur seferlerinin dün saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği açıklanmıştı.
Etiketler: İzmir
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