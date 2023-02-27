Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da yarışan iki otomobil park halindeki 4 otomobile çarptı: 5 yaralı
Diyarbakır'da yarışan iki otomobilin karıştığı kazada park halindeki 4 otomobil de zarar gördü, 5 kişi yaralandı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu Caddesi'nde, iddiaya göre iki otomobil cadde üzerinde yarıştı.
Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ikisi yarışan otomobillerden olmak üzere toplam 6 otomobil hasar gördü.
Yol trafiğe kapandı
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapattı.
Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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