Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu Caddesi'nde, iddiaya göre iki otomobil cadde üzerinde yarıştı.

Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ikisi yarışan otomobillerden olmak üzere toplam 6 otomobil hasar gördü.

Yol trafiğe kapandı

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapattı.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.