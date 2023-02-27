Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de deprem meydana geldi.
8,51 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detayları @trthaber muhabiri Altuğ Acer aktardı. pic.twitter.com/kcn0XIlUfl— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2023
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