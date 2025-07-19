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Türkiye
TRT Haber 19.07.2025 05:15

Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artıyor

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak.

Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yurtta sıcak hava dalgası etkisini arttırmaya devam ediyor. Ülke genelinde bugünden itibaren sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade eden Kurum, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

Risk grubundakilere 11.00-16.00 uyarısı

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan bilgilendirme grafiğine göre de 19-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak.

Grafikte, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar için uyarıda bulunuldu. Risk grubundaki vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artıyor

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar

Paylaşımda, bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle sıralandı:

• Ankara: 37°

• İstanbul: 36°

• İzmir: 40°

• Konya: 37°

• Edirne: 42°

• Bursa: 39°

• Aydın: 44°

• Muğla: 41°

• Antalya: 40°

• Adana: 39°

• Diyarbakır: 45°

• Erzurum: 32°

• Şanlıurfa: 44°

İstanbul'da son 65 yılın en kurak haziranı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak gerçekleşti.

İstanbul son 65 yılın en kurak haziranını yaşadı
İstanbul son 65 yılın en kurak haziranını yaşadı

Bölge, Haziran 2024'te 3,4 milimetre, geçen ay ise 2,4 milimetre yağış aldı. Böylece bu sene bölgedeki haziran yağışlarının, uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 94, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 29 azaldığı belirlendi.

Geçen ay 0,5 milimetre yağış alan İstanbul'da, son 65 yılın en düşük haziran yağışı kaydedildi. İstanbul, aynı zamanda yüzde 99 ile normaline göre yağışın en fazla azaldığı il oldu.

Ayrıca Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de son 65 yılın en düşük haziran yağışları kaydedildi.

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