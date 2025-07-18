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Türkiye
AA 18.07.2025 22:11

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, saat 21.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "İlçe genelindeki tüm kurumlarla yapılan görüşmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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