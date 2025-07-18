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Türkiye
AA, DHA 18.07.2025 20:25

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle tarfikte güçlükle ilerledi.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşımda aksamlar yaşandı.

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi, Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok, bir, iki alt geçite su doldu, ekiplerimiz müdahale ediyor. İnşallah çok ciddi bir kriz olmadan atlatacağız" dedi.

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Ankara Fırtına Sağanak
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