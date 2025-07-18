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Türkiye
İHA 18.07.2025 17:20

'Kaynak' yapan sürücülere 4 milyon lira ceza

Gaziantep'te trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan 4 bin 408 araç sürücüsüne 4 milyon 377 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının ilk 6 ayında şehir merkezinde trafik düzenini sağlamak amacıyla çok sayıda denetim yaptı.

Aralıksız sürdürülen denetimler çerçevesinde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 4 bin 408 sürücü tespit edildi.

Bu sürücülere toplamda 4 milyon 377 bin 144 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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