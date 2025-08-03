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Türkiye
AA 03.08.2025 15:02

Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde olacak

Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde 3 gün boyunca yağış beklen

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde olacak

Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

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