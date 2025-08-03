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Türkiye
AA 03.08.2025 13:30

İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı.

İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

İzmir'de azalan yağışlar ve yaz döneminde artan su tüketimi, Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda gerilemesine neden oldu.

Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.

İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı açıklanmıştı.

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Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu.

İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.

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