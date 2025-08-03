Aile Destek Merkezleri'nden bu yıl 60 bin kadın faydalandı

Bakan Göktaş, kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, toplumsal kalkınma ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını belirterek, "Bu doğrultuda, kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Aile Yılı'nda "güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Göktaş, bu hedefe ulaşmada ADEM'lerin önemine işaret etti.

Göktaş, Türkiye genelinde ücretsiz hizmet veren ADEM'lerin, aile yapısını güçlendirmek, milli ve manevi değerleri korumak, kadınların ailedeki rolünü güçlendirmek, gelir elde etmelerini sağlamak ve aileyi tehdit eden unsurlardan korumak gibi hedeflere ulaşmak için çeşitli programlarla hizmet verdiğini aktardı.

Bakanlığın ve ilgili kamu kurumlarının uzman personeliyle çeşitli eğitimler verdiklerini belirten Göktaş, ADEM'ler ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik çeşitli kurs ve eğitimler sunulduğunu bildirdi.

Bakan Göktaş, merkezlerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inandıklarını ifade ederek, "Kadınlarımızın ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile geçen yıl yapılan işbirliğiyle Sıfır Atık vizyonunu sosyal hizmetlerin merkezine yerleştirdiklerini de hatırlatan Göktaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"ADEM'ler başta olmak üzere, tüm uygulamalarımıza çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir anlayışı entegre ettik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünü yaptığı proje ile sıfır atık bilincini her haneye ulaştırıyoruz."

"Bu yıl içinde 60 bin kadın yararlandı"

Göktaş, Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından bölgenin ihtiyaç ve taleplerine göre çeşitli mesleki kurslar düzenlendiğini ve merkezlerde düzenlenen birbirinden farklı kurslara katılan kadınların, yaptıkları ürünleri belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerde satarak gelir elde ettiklerini bildirdi.

Daha fazla kadının kurs ve faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla merkezlerde 0-6 yaş arası çocuklara yönelik kreş ve oyun odalarının da bulunduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"0-6 yaş arası çocuklar eğitici öğretmenler refakatinde ADEM'lerdeki kreş ve oyun odalarında keyifli vakit geçirirken, anneleri de kurs ve faaliyetlere katılabiliyor. Merkezlerde verilen ücretsiz kurs ve faaliyetler kadınların mesleki beceriler geliştirmelerinin yanı sıra sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde faaliyette olan 559 ADEM'den bu yıl içinde 60 bin kadın yararlandı. Kursiyerlerin iş gücüne katılımını sağlamak için ihtiyaçlar doğrultusunda merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Kurs ve faaliyetlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, başvurularını ADEM'lerimiz üzerinden gerçekleştirebilirler. "