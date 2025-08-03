Hafif Sağanak Yağışlı 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.08.2025 11:40

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara 4-12 Ağustos'ta giriş yapılamayacak.

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 4-12 Ağustos'ta 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

​​​​​​​Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.​​​​​​​

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
"Huzur İstanbul" uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Kadavradan nakille 10 yıl sonra gelen mucize
11:58
Gazze'de son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
11:18
"Huzur İstanbul" uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
10:56
İşgalci İsrail'in Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
10:44
Çevreyi kirletenlere 6 ayda 2,6 milyar TL ceza
10:23
Göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor: 36 ildeki operasyonlarda 22 tutuklama
Arkeolojik kazılar, Kapadokya'nın kentsel tarihine ışık tutacak
Arkeolojik kazılar, Kapadokya'nın kentsel tarihine ışık tutacak
FOTO FOKUS
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ