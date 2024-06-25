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Türkiye
AA 25.06.2024 11:22

Sıcaklık 50 dereceye yaklaştı: Şanlıurfa'da çalışanlar zorlu mesaide

​​​​​​​Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, özellikle güneş altında ve ateş karşısında mesai yapanlar zor günler geçiriyor.

Sıcaklık 50 dereceye yaklaştı: Şanlıurfa'da çalışanlar zorlu mesaide
[Fotograf: AA]

Termometrelerin 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da giderek etkisini arttıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırırken, güneş altında ve ateş önünde çalışanlar tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürmeye devam ediyor.

İşçiler, arada dinlenerek, su içerek ve yüzlerini yıkayarak sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

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Haliliye ilçesinin kırsal Mehmetçik Mahallesi'nde tarlada çalışan çiftçi Abdulhakim Cevheroğlu, sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını belirterek, "Sabahtan akşama kadar sıcak olmasına rağmen ekmek parası için mecbur çalışıyoruz. Arada gölgelik bir alan bulup biraz dinleniyoruz, su içip yüzümüzü yıkıyoruz, sonra tekrar işimize dönüyoruz" dedi.

Sıcaklık 50 dereceye yaklaştı: Şanlıurfa'da çalışanlar zorlu mesaide

Fırıncı ve kalaycılar ile asfalt işçilerinin zorlu mesaisi

Ateş önünde kalaycılık yapan Sedat Yalvaç ise babasından kalan mesleği sürdürdüğünü ifade ederek, "Şanlıurfa sıcaklarında kalaycılık yapmak bir nevi cehennem ateşinde yanmak gibi. Bu sıcak havada bu işi yapmak çok zor. Hava 40 derece ama ateşle birlikte 80 dereceyi buluyor" dedi.

Fırıncı ustası İsmail Koç da fırın ateşiyle Şanlıurfa'nın sıcağının birleşmesiyle ortamın dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Sıcaklık 50 dereceye yaklaştı: Şanlıurfa'da çalışanlar zorlu mesaide

Koç, "Arada dinleniyoruz, arada su içiyoruz, terimizi siliyoruz, arada çalışıyoruz. Zaten sıcaklara dayanamıyoruz, fırının ateşi de eklenince kemiklerimiz etten ayrılmış gibi oluyor. Cehennem ateşinde yanıyor gibiyiz. Zor olsa da ekmek parası için mecburen çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalaycı Mustafa Ozan da ekmek parası için ateş önünde çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

İşlerinin zor olduğunu ve zaman zaman kollarının ateşten zarar gördüğünü anlatan Ozan, "Havalar çok sıcak ama çalışmaya mecburuz. Sıcaklardan korunmak için mola verip su, çay içerek dinlenmeye çalışıyoruz" dedi.

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