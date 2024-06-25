Kamu görevlisi yalanıyla 4 kişiyi 11,5 milyon lira dolandırmışlar

Özellikle 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlara telefonda kendilerini 'MİT mensubu, Cumhuriyet savcısı, hakim, emniyet ve jandarma görevlisi' olarak tanıtıp, adınız 'Terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı' şeklinde söylemlerle baskı altına alıp, güven kazanma amaçlı üst düzey kamu görevlileri adına sahte düzenlenen kimlik vb. belgelerin fotoğraflarını cep telefonlarına göndererek 4 ayrı müştekiyi 11 Milyon 500 Bin lira dolandıran 7 şüpheli için polis alarma geçti.

2 ilde eş zamanlı operasyon

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Dolandırıcılık olayına karışan 7 şüpheli gözaltına alınırken, elde edilen cep telefonları, sim kartları ve dijital materyallere el konuldu.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.