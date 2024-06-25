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Türkiye
TRT Haber 25.06.2024 10:29

3 milyar liralık "Forex" vurgununun detaylarına TRT Haber ulaştı

İstanbul'da lüks rezidansa çağrı merkezi kurdular, "Kısa sürede yüksek kazanç" vaadiyle yüzlerce kişiyi ağlarına düşürdüler. "Sibergöz 44" operasyonu kapsamında 62 şüphelinin tutuklandığı 3 milyarlık vurgunun detaylarına TRT Haber ulaştı.

Şeyma Vural
Şeyma Vural
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Kendilerini finans uzmanı olarak tanıtıp, sahte isimlerle açık hatlardan arama yaptılar. Hazırladıkları ikna metinleri ile yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen "Forex vurgunu soruşturmasında" detaylar belli oldu. Dosyada yer alan görüntülere TRT Haber ulaştı.

Tek tek aramaya başladılar

Lüks rezidansa çağrı merkezi kuran dolandırıcılar binlerce vatandaşın kişisel verilerine ulaştı. Daha sonra yasa dışı yollarla topladıkları veriler üzerinden, kurbanları tek tek aramaya başladılar

Dolandırıcılar bu süreçte daha önce hazırlanmış olan ikna metinlerini kullanıyordu. Aradıkları kişilerin mesleklerine göre arama saati ve yöntemi de geliştirmişlerdi.

Amaç, dikkatleri dağınık anlarda insanları gafil avlamaktı.

Kurban 'sahte uygulamada' hesap açmaya ikna olduğunda ikinci aşamaya geçiliyordu. Sözde Forex uygulamalarına para aktaran mağdur kişiler, yatırımlarını yönettiklerini sanırken aslında dolandırıcılar sahte panel üzerinden hesapları kontrol altında tutuyordu.

Hesaptaki meblağ yükselmeye başlıyor, ardından "kaldıraçlı işlem bahane edilerek" sisteme daha fazla para eklemesi isteniyordu.

Mağdur parayı çekmek istediğinde "birçok teknik tabir kullanılarak" meblağın sıfırlandığı söyleniyor, hesabı kapatılıyordu.

Dolandırıcılar ardından görüşme yaptıkları hatları kırarak sırra kadem basıyordu.

62 kişi tutuklandı

Şikayetler üzerine aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı, SİBERGÖZ-44 operasyonunun düğmesine basıldı.

TRT Haber dosyadaki o görüntülere de ulaştı.

Sözde çağrı merkezine baskın düzenlendi. Ofiste aramalar yapıldı, dijital materyale el konuldu.
Adresleri tespit edilen şüpheliler tek tek yakalandı. Gözaltına alınan 102 şüpheliden 62’si tutuklandı. Zanlıların bu yöntemle 3 milyar lira para hareketliliğini yönettikleri belirlendi.

Soruşturmanın genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor. 

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3 milyar liralık "Forex" vurgununun detaylarına TRT Haber ulaştı
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