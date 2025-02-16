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Türkiye
TRT Haber 16.02.2025 10:15

Sibirya soğukları geri dönüyor: İstanbul ve Ankara'da kar bekleniyor

Salı gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yurt genelinde sıcaklıklar 6-10 derece düşecek. Ankara ve İstanbul'da yeniden kar görülecek. İşte yeni haftanın hava durumu detayları...

Sibirya soğukları geri dönüyor: İstanbul ve Ankara'da kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Türkiye, Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Salı gününden itibaren hava soğuyacak, sıcaklık 6 ila 10 derece düşecek.

Sibirya soğukları geri dönüyor: İstanbul ve Ankara'da kar bekleniyor

İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek.

Meteoroloji uzmanları, buz ve don olayına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Üç büyük ilde de yağış bekleniyor.

İstanbul'da çarşamba gününden itibaren kar etkili olacak. Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak. 

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