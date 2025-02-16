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Türkiye
AA 16.02.2025 06:42

Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması

Adana'da polis, 30 noktada helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı. Denetimlerde 4 bin 736 araç kontrol edildi, 12 bin 663 kişinin GBT'sine bakıldı.

Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 30 noktada 270 ekip ve 1550 personelin katılımıyla yürüttüğü uygulamada, 12 bin 663 kişinin GBT'sine bakıldı.

Helikopter destekli uygulamada 4 bin 736 araç kontrol edildi, bazı kişilerin üst araması yapıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl Emniyet Müdürü de uygulamaya eşlik etti

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi ile İbrahim Tatlıses Caddesi kesişiminde düzenlenen uygulamaya katıldı.

Uygulama noktasında vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Arıkan, kentte huzuru sağlamak adına çalıştıklarını söyledi.

Kent genelinde haftanın her günü rutin uygulamaların sürdüğünü belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu aralar uygulamalarımızı sizin huzurunuz için biraz daha artırdık. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Sizlerin huzuru bizler için en önemli öncelik. Kimse devletten büyük değil, bunun özellikle buradan bir kez daha altını çizmek istiyorum. Suç ve suçluyla mücadelede, sizlerle birlikte, vatandaşlarımızla el birliğiyle bu işin üstesinden geldik ve gelmeye devam edeceğiz. Çok daha iyi yerlere hep beraber geleceğiz. Lütfen herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınız zaman bizlere gelmekten çekinmeyin."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurallara uymayanlar cezasız kalmadı

Denetimlerde 4 çalıntı araç ele geçirildi, 2 araç trafikten men edildi ve 26 aracın sürücüsüne çeşitli ihlallerden 150 bin 22 lira ceza kesildi.

157 iş yerini denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 16 iş yerine işlem yaptı, 11 kişiye 15 bin 466 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 11 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 10 şarjör, 59 mermi, 252,54 gram sentetik uyuşturucu ile 131 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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