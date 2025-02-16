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Türkiye
AA 16.02.2025 01:18

İstanbul'da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Tuzla'da duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren tahliye edilerek mühürlendi.

İstanbul'da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak’taki site içinde 16 dairenin bulunduğu binanın duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi.

İstanbul'da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Bina boşaltılarak mühürlenirken, ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise kaymakamlık tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.

Ekiplerin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

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