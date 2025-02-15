Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.02.2025 21:21

Dağ keçilerini avlayıp sucuk yaptı: 2 milyon ceza kesildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde koruma altındaki 3 dağ keçisini avlayan kişiye 1 milyon 961 bin lira ceza uygulandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda, avladığı dağ keçisinin etinin bir kısmıyla sucuk yaptığı ortaya çıktı.

Dağ keçilerini avlayıp sucuk yaptı: 2 milyon ceza kesildi

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüpheli M.N'nin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

Aramada bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 2 tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, 2 mesafe dürbünü, 2 telsiz, 3 koruma altındaki dağ keçisi derisi ve eti ile bu etlerden yapılmış sucuklar ele geçirildi.

2 milyon liraya yakın ceza kesildi

Şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekiplerince 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi.

Gözaltına alınan M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan tutuklandı.

Bu arada, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlarca imha edildi.

ETİKETLER
Kaçakçılık Mersin Milli Parklar
Sıradaki Haber
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:51
Esir takasında serbest kalan Filistinli: Sağlıklı olan bacağımı kestiler
21:41
MİT, 90 yıllık istihbarat belgesini gün yüzüne çıkardı
20:11
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
19:54
İstanbul'da pitbull polise saldırdı
19:10
İstanbul'da sağanak etkili oldu
18:47
1. Dünya Savaşı’nda esir olan askerin mektubu 107 yıl sonra torunlarına ulaştı
Muradiye Şelalesi kısmen dondu
Muradiye Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsü çarptı
İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsü çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ